Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает Вам, что согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, с 1 октября в Беларуси стартует загонная охота на копытных, которая продлится до 31 декабря 2025 года.

Необходимо помнить, что загонные охоты являются зоной повышенного риска и требуют от ее участников еще большей ответственности, в частности от руководителей охоты. Хотелось бы напомнить о правилах безопасности при проведении загонной охоты.

Руководитель охоты при проведении загонной охоты обязан: проверить наличие у охотников документов, предусмотренных Правилами; проверить охотничье оружие, патроны и иные орудия охоты на соответствие их разрешенным орудиям и способам охоты; проинструктировать охотников и загонщиков о правилах безопасности и порядке проведения охоты, о чем эти лица и руководитель охоты, в случае, если он указан на оборотной стороне охотничьей путевки к разрешению на добычу охотничьего животного, расписываются в данной охотничьей путевке; определять загонщиков; обеспечивать расстановку на номера стрелков; определять порядок добора подранков; разрешать все возникающие спорные вопросы; оформлять необходимые документы на право охоты; информировать о сигналах, используемых при охоте (начало загонной охоты, добыча животного, окончание загонной охоты и другое).

Руководитель охоты должен указать стрелкам место нахождения соседних номеров, направление загона, разрешенный сектор стрельбы. Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение соседних номеров и всей стрелковой линии. Соседние стрелки до маскировки на номерах должны показать друг другу места, на которых они стоят.

На загонной охоте заряжать оружие разрешается только на номере. Оружие следует разрядить перед уходом с номера. Как правило, стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. В отдельных случаях, с разрешения руководителя охоты допускается стрельба внутрь и (или) внутри оклада при условии обеспечения безопасности. Ответственность за последствия выстрелов внутрь и (или) внутри оклада несет охотник, производящий выстрел.

При проведении загонной охоты охотникам запрещается: проводить в условиях плохой видимости; выходить на середину стрелковой линии, в т.ч. просеки или дорог, или на ее сторону, противоположную расположению стрелков (номеров); меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу; применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей; осуществлять стрельбу по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

Выстрелом вдоль стрелковой линии считается выстрел под таким углом к ней, когда снаряд или часть снаряда пролетят на расстоянии ближе 15 метров от соседнего номера.

Если во время охоты произошел несчастный случай, руководитель охоты обязан: незамедлительно прекратить охоту; оказать пострадавшему первую помощь; организовать скорейшую доставку потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения; оформить акт о несчастном случае с приложением схемы места происшествия; безотлагательно проинформировать о несчастном случае органы внутренних дел, руководителя пользователя охотничьих угодий, Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь; при необходимости организовать охрану места происшествия до прибытия правоохранительных органов.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ