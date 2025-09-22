Общенациональная забастовка, затронувшая в основном транспортный сектор и госучреждения, проходит в Италии. Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

Итальянские профсоюзы организовали протестные акции против эксплуатации труда и низких зарплат, а также отсутствия четкой промышленной политики. Отдельным пунктом акций заявлена поддержка Палестины и осуждение политики Израиля.

Профсоюзы обвиняют правительство в содействии «геноциду в Палестине» и требует разорвать дипломатические отношения с Израилем. Участники акций также заявляют о необходимости содействия завершению украинского конфликта.

Ожидается, что шествия пройдут сегодня в более чем 80 городах страны, включая крупнейшие — Рим, Милан, Неаполь, Палермо. Только в итальянской столице ожидается участие десятков тысяч человек.

Акции протеста активно поддерживают работники портов, которые намерены блокировать морской транспорт. Забастовка также затронула школы и университеты. Ожидаются значительные затруднения в крупных городах из-за прекращения работы общественного транспорта и перекрытых дорог.

Отмечается, что забастовка носит ярко выраженный антиправительственный характер. Ее участники выступают под лозунгом «Заблокируем все», повторяя лозунги недавних антиправительственных протестов во Франции.

