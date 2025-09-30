В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о том, в каких сферах трудится больше всего пенсионеров, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси более 470 тыс. человек продолжают трудиться после выхода на пенсию (около 20% от общего количества пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста). Больше всего пенсионеров трудится в сферах культуры, спорта, отдыха, образования, а также здравоохранения и социальных услуг. Численность работающих пенсионеров с начала года увеличилась на 15 тыс., так как указом главы государства были сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка более 1,3.

Кроме того, в Министерстве отметили, что в среднем белорусы продолжают трудиться около пяти лет после выхода на пенсию. При этом самому «взрослому» столичному работнику — 96 лет, трудится он в сфере образования.