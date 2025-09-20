В Москве 20 сентября на площадке «Live Арена» пройдет финал международного музыкального конкурса «Интервидение», передает корреспондент БЕЛТА.



Беларусь на конкурсе представит молодая исполнительница Анастасия Кравченко. В финале она выступит с песней «Мотылек», слова к которой написала сама. Ранее артистка поделилась с журналистами, что «Интервидение» особенно важно для нее тем, что она презентует не только себя, но и свою страну. «Ты понимаешь, что ты — голос своей страны. Ты выбор своей страны. Это очень важное мероприятие для любого артиста. Это действительно огромная ступенька в моей творческой биографии. Это то, о чем я мечтала с самого детства», — сказала она.

На счету артистки — победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу «X-Фактор. Беларусь», финалисткой шоу «Залетай в тренды» и лауреатом «Песни года Беларуси» и «Новой песни года» в Москве.

Всего в конкурсе примет участие 23 страны. Среди них Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Кения, ЮАР и другие. Многие артисты отметили, что для них этот конкурс не соревнование, кто лучше, а диалог культур, обмен опытом и возможность открыть для себя что-то новое.

Сам конкурс пройдет на одной из самых технологичных площадок — «Live Арена». Его трансляция будет вестись практически на всех континентах. Потенциально зрителями конкурса смогут стать более 4 млрд человек. Начнется конкурс в 20.30.

Победитель конкурса будет один, и вместе с призовым фондом он получит Кубок победителя «Интервидения». Кто станет лучшим, определит голосование международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.