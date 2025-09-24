Знаниями с участниками проекта делились опытные наставники – директора сельхозорганизаций области, благодаря которым школа стала по-настоящему живой и действенной.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что сельское хозяйство – не просто отрасль, это фундамент уверенности страны в завтрашнем дне и одна из самых надежных инвестиций в собственное будущее для тех, кто хочет построить карьеру:

«Вы сделали осознанный выбор, а мы со своей стороны поможем вам пройти этот путь достойно. Помните: вы не одни. На старте пути вам будет нелегко, и это нормально. Важно знать, что рядом есть те, кто готов подсказать, подставить плечо».

Итогом стало вручение 23 выпускникам свидетельств о прохождении обучения, которые они получили из рук губернатора.

