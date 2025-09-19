Примечательно, что ряд работников опытного лесхоза представлен к наградам республиканского и областного уровней. Почетной грамотой Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь награжден тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Наспенского лесничества Юрий Свинтицкий.

Тракторист Чеботовичского лесничества Николай Зезюлин за ответственное выполнение своих обязанностей, значительный личный вклад в выполнение производственных заданий представлен к Почетной грамоте Министерства лесного хозяйства. Добросовестный труд лесовода Наспенского лесничества Виктора Дупанова отмечен грамотой Министерства лесного хозяйства. Благодарность Министра лесного хозяйства объявлена главному бухгалтеру Светлане Тур.

Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета награжден мастер леса Дуравичского лесничества Олег Кононенко.

Трактористы Виктор Шайнов и Сергей Сапогов награждены Почетными грамотами Гомельского ГПЛХО, грамотой Гомельского ГПЛХО – начальник отдела производства и реализации продукции Виктор Цалков, лесовод Сергей Бычковский, вальщик леса Михаил Прусов.

Благодарность генерального директора Гомельского ГПЛХО объявлена водителю автомобиля Сергею Гаеву, токарю Александру Асипцову и машинисту Андрею Рожкову.

Наград Гомельской областной организации белорусского профсоюза работников леса и природопользования удостоены: директор Сергей Лозко Почетной грамоты, главный лесничий Роман Щукин – грамоты, благодарность объявлена экономисту сектора планово-экономической службы Светлане Зориной и инженеру-лесопатологу Екатерине Прохоренко.



Слова благодарности за плодотворную работу лесоводам района адресовал заместитель председателя райисполкома Артем Гришай и вручил награды районного уровня. Почетной грамотой районного исполнительного комитета награждена лесничий Дуравичского лесничества Антонина Савостеева. Благодарность районного исполнительного комитета объявлена трактористу на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Чеботовичского лесничества Николаю Дежкунову. Заместитель руководителя организации по идеологической работе Татьяна Павлюкова награждена Почетной грамотой районного Совета депутатов. Благодарностью районного Совета депутатов отмечен труд вальщика леса Алексея Гореликова.

Все достижения и преобразования, которыми гордится предприятие, были бы невозможны без личного вклада каждого члена коллектива. На этом акцентировал внимание директор опытного лесхоза перед церемонией награждения, остановившись на результатах работы предприятия и наметив первоочередные задачи. Сергей Николаевич поздравил работников лесхоза, ветеранов отрасли с Днем работников леса и пожелал приумножения и сохранения «зеленого золота», крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и стабильности.

Сергей Лозко вручил награды членам трудового коллектива за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в выполнение показателей социально-экономического развития.

Почетной грамотой опытного лесхоза награждены: лесничий Чеботовичского лесничества Сергей Артемьев, начальник сектора планово-экономической службы Александр Рапинчук, машинист Юрий Суворов; грамотой опытного лесхоза – начальник отдела лесного хозяйства Сергей Красуцкий, ведущий экономист Татьяна Никитенко, инженер-механик Дмитрий Тишков, инженер по подготовке кадров Анна Марченко, юрисконсульт Наталья Дамковская, инженер по АСУП Алексей Гавриленко, уборщик помещений Людмила Юнчиц, водитель автомобиля Александр Шигалев, мастер леса Николай Куриленко, бухгалтер Людмила Калиберова. Благодарность опытного лесхоза объявлена: инженеру по охране леса Алексею Говенько, бухгалтеру Ольге Саутиной, слесарю Александру Коротчикову, мастерам леса Ивану Сизоненко, Анжелике Гулевич, Марии Папеко, Алексею Ильичеву, Дарье Игнатенко, лесоводам Сергею Старикову, Анатолию Чиндареву, Андрею Пашкевичу, вальщикам леса Александру Шинкареву, Владимиру Карловскому, Александру Лучкову, Виктору Пискунову, лесорубу Василию Денисовскому.