Они направленны на отработку слаженных действий работников экстренных служб и медицинского персонала в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. Такие мероприятия имеют важное значение для повышения уровня готовности к возможным происшествиям, которые могут произойти в лечебных учреждениях.

По легенде учений, на втором этаже больницы, в отделении физиотерапии, произошло возгорание в результате короткого замыкания. Сигнал о происшествии мгновенно поступил в службу спасения, и в кратчайшие сроки на место прибыли пожарные расчеты и другие службы взаимодействия. Персонал лечебного учреждения встретил спасателей, предоставив всю необходимую информацию о ситуации. На момент прибытия подразделений МЧС площадь условного пожара составила 50 квадратных метров. Работа спасателей осложнялась тем, что во время эвакуации одна из медсестер не смогла покинуть отделение из-за условного задымления. Однако благодаря слаженным действиям спасателей были успешно эвакуированы как пациенты, так и медицинский персонал, включая пострадавшую медсестру. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.

В ходе учений были задействованы шесть автоцистерн и одна пожарная автолесница, а также три звена газодымозащитной службы. Особое внимание уделили всем входам и выходам отделения, которые являются прямыми путями эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Это позволило максимально эффективно организовать работу спасателей и обеспечить безопасность всех участников.

Спасатели продемонстрировали образцовую работу в условиях, требующих быстрой и эффективной ликвидации опасной ситуации.

− Практическая отработка навыков − ключ к успешной ликвидации любой чрезвычайной ситуации. Сегодняшние учения показали достаточно высокий уровень подготовки подразделений, − прокомментировал результаты учений первый заместитель начальника отдела Александр Бородин.

В завершение учений были подробно разобраны действия всех служб, акцентировав внимание не только на правильности и тактике действий при проведении аварийно-спасательных работ, но и на соблюдении правил безопасности. Это позволяет не только повысить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, но и укрепить взаимодействие между экстренными службами и медицинским персоналом.

Буда-Кошелевский РОЧС