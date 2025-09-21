Акция протеста против втягивания Польши в боевые действия в Украине проходит в центре Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались на площади Романа Дмовского с национальными флагами Польши. Они требуют прекратить военную поддержку Украины. Протест проходит под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн».

Ранее руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено направлять свои войска в Украину. В начале сентября премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не направит войска в Украину даже после окончания там боевых действий.

В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на территории Украины категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности такого размещения, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

belta.by