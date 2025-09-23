В центре г. Буда-Кошелево, на городском мемориале на митинг собрались сегодня руководство района, трудовые коллективы и общественность, ветераны и молодежь. Среди почетных гостей – начальник отдела навигационно-топографического управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Михаил Рута, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Узбекистан полковник Алерходжа Байкоджаев, советник посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь Алишер Бабаев.

И повод для этого – знаковый и символичный: установлено имя погибшего советского солдата, а его останки будут переданы представителям делегации Республики Узбекистан для последующей транспортировки на Родину.

Отголоски давних сражений продолжают звучать и по сей день. В Республике Беларусь ежегодно тысячи имен возвращаются из небытия, включая тех, кто умер во вражеском плену. И нам важна судьба каждого солдата.

К собравшимся обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– Прошло столько лет, а та страшная война все еще напоминает о себе новыми фактами, событиями, историями. И каждое напоминание – трагедия в жизни человека. В нашей стране нет ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла эта беда. Поэтому Беларусь всегда была и остается сторонницей миролюбивой внешней политики, выступает донором стабильности и безопасности в регионе, выдвигает объединительные инициативы.

На протяжении многих лет на территории нашей страны ведутся поиски неизвестных солдатских захоронений, благодаря чему у родных и близких появляется возможность узнать, где и как погибли их отцы, деды, прадеды. Огромнейшая заслуга в этом благородном деле принадлежит поисковым отрядам и общественным объединениям, которые ежегодно, порой несмотря на самые неблагоприятные условия, продолжают поиски пропавших солдат.

В ходе поисковых работ, проводившихся в нынешнем году, останки бойца Красной Армии Дадабаева Абдуллажана 1918 г.р., уроженца Ферганской области Республики Узбекистан, и сопутствующие предметы снаряжения и амуниции были обнаружены во время поисковых работ на территории Рогинского сельсовета.

За это хочу выразить особые слова признательности и благодарности 52-му специализированному поисковому батальону Министерства обороны Республики Беларусь и поисковому клубу «Алые погоны» Гомельского кадетского училища. Это событие является еще одним доказательством, что память о защитниках Отечества бессмертна.

«Сегодняшняя церемония проходит в знаковом для будакошелевцев месте. В братской могиле советских воинов и партизан покоятся 319 человек. И подвиг каждого из них – бессмертен, как бессмертен подвиг всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. И пусть залогом его бессмертия будет наша память, пусть она всегда хранит былое и передается от поколения к поколению», – отметил Валентин Антонович и передал медальон бойца Красной Армии Алерходже Байкоджаеву.

В свою очередь Алерходжа Аскарходжаевич поблагодарил руководство районного исполнительного комитета, службы и организации, причастные к поиску и увековечению памяти солдата. И выразил уверенность, что передача останков имеет важное гуманитарное и мемориальное значение, позволит восстановить историческую справедливость и обеспечить достойное захоронение красноармейца на родной земле.

«Совсем недавно мы отмечали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наши народы – белорусский и узбекский – участвовали в этой войне. Белорусский народ первым принял удар немецко-фашистских захватчиков, узбекский народ поддержал все народы нашей страны и участвовал в тыловом и боевом обеспечении вооруженных сил. Старшее поколение наверняка помнит: Республикой Беларусь были переданы архивные материалы в музей «Парк Победы», организованный в 2020 году в Ташкенте Президентом нашей страны Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Также были переданы более 30 тонн военной техники тех времен. Изучая архивные материалы, мы все почерпнули много информации, в частности, об Узбекистане в годы войны. Тогда в нашу страну были эвакуированы более 130 промышленных предприятий, которые уже в начале 1942 года дали фронту первую продукцию военного назначения – боеприпасы, бронетехнику, самолеты, артиллерийские системы и многое другое. Передано более 100 миллионов тонн продовольствия. В Узбекистан были эвакуированы более миллиона людей с приграничных территорий, а также более 250 тысяч детей. Но ни один ребенок не был отдан в детдом – все были приняты в узбекские семьи. В Узбекистан были эвакуированы 11 высших учебных заведений, а также учебные заведения гражданские. В первые годы войны выпускники этих вузов были отправлены на фронт. 11 стрелковых дивизий, сформированных на территории Узбекистана, также были направлены на фронт и участвовали в боях на Днепре, Курской дуге, в Сталинградской битве, битвах по освобождению Москвы и Ленинграда, а также в стратегической наступательной операции «Багратион» по освобождению территории Республики Беларусь. Многие наши сограждане полюбили белорусскую землю, и для нас очень важно, что поисковые работы в Республике Беларусь не останавливаются. От имени Министерства обороны Республики Узбекистан выражаю искренние слова благодарности Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, Министерству обороны Республики Беларусь, поисковым группам, представителям Гомельского кадетского училища, всем причастным к поиску нашего земляка. Низко кланяюсь всему белорусскому народу. Мы разыскали внучатого племянника нашего героя и передадим ему останки погибшего», – отметил в ответном слове Алерходжа Байкоджаев.

В память о героях-освободителях, павших за защиту Отечества, участники митинга возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

В торжественной обстановке произвели передачу останков бойца Красной Армии для их упокоения на Родине.

Наталья ЛОГУНОВА, Елизавета МАЛАЯ

Фото Татьяны Титоренко