Под руководством Председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось расширенное совещание по вопросу «О совершенствовании правового регулирования вопросов оборота и использования (потребления) электронных систем курения и жидкостей для них».

Его участниками стали:

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец;

председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич;

заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Шулейко;

министр образования Андрей Иванец;

министр здравоохранения Александр Ходжаев;

заместитель Министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич;

председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Олег Жидков.

В ходе совещания было отмечено, что в Совет Республики регулярно поступают обращения по вопросам запрета курения вейпов, а также по мерам против вовлечения детей и подростков в эту вредную привычку. Председатель Совета Республики подчеркнула, что надлежащее правовое регулирование в данной сфере является назревшей мерой, направленной на формирование здоровой нации и защиту граждан.

ЭТО ВАЖНО

Справочно. Долгое время считалось, что электронные системы курения менее опасны для организма, чем обычные сигареты. Однако жидкости к вейпам содержат никотин, формальдегиды, канцерогены и наносят вред здоровью граждан. Снижение концентрации внимания, усиление тревожности, повреждение ДНК, повышение рисков развития рака, инфаркта, депрессии, формирование стойкой зависимости — вот неполный перечень последствий потребления жидкостей для вейпов. Это не просто предмет обсуждения с позиции здравоохранения или экономики. Это тема, выходящая на уровень национальной безопасности и демографической устойчивости страны.

На совещании подробно обсуждены концептуальные положения соответствующего законопроекта, в том числе в части строгого ограничения мест продажи, запрета рекламы, открытой выкладки электронных систем курения и жидкостей для них, а также их образцов и потребительской упаковки, продажи в сети Интернет, продажи физическими лицами, включая ИП.

Таким образом, участники расширенного совещания выразили обязательство принять все возможные меры для защиты жизни и здоровья белорусов, особенно детей и молодежи, подчеркнули необходимость комплексно разрешить данную проблему.

