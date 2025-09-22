С наступлением осени сокращается световой день. Световозвращающий элемент — это надежный способ обозначить себя.

Пешеход, который обозначил себя фликером, заметнее для водителя.

Однако стоит еще раз напомнить о необходимости правильного расположения фликера на одежде.

Фликер необходимо прикрепить так, чтобы благодаря ему водитель заблаговременно вас увидел и предоставил преимущество в движении.

Световозвращающий элемент в виде маленького брелка на сумке или рюкзаке не сделает вас ярче.

Велосипедистам при движении в темное время суток по загородной дороге необходимо использовать жилеты повышенной видимости.

Уважаемые пешеходы и велосипедисты, не пренебрегайте данными правилами. Становясь заметнее в темное время суток, вы даете шанс водителем, увидеть вас заранее, тем самым избежать ДТП.

Госавтоинспекция Гомельщины