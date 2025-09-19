Анатолий Щеголев – речицкий художник. Он представил более 40 произведений – графических и живописных работ, выполненных в разных техниках. С ними знакомы ценители искусства из 30-ти стран. К открытию каждой экспозиции Анатолий Анатольевич подходит творчески, и галерея имени Е.Е. Моисеенко не стала исключением. Сначала художник пригласил добровольцев сделать из бумаги лошадей, затем нарисовать свои же портреты вслепую, а в завершение – исполнить с помощью импровизированных музыкальных инструментов песню «Трава у дома».

За предоставленную экспозицию директор историко-культурного центра Светлана Авсянникова вручила Анатолию Щеголеву благодарность.

Евгений Коновалов

Фото автора