Я горд нашей командой и горд Настей, сказал о выступлении белорусской участницы Насти Кравченко на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я горд нашей командой, я горд Настей. Это большой талант, у нее огромное будущее. Также благодарен людям, которые занимались постановкой этого номера. Мы, когда это все придумали… Это было очень сложно», — отметил он.

Иван Эйсмонт также подчеркнул, что достойно сработали и российские представители телевидения, которые вели трансляцию конкурса, ведь снять все элементы выступления и полеты было сложной задачей. «Не мне оценивать результат, но я доволен нашим выступлением», — сказал председатель Белтелерадиокомпании.

Он также добавил, что Беларусь точно продолжит участвовать в «Интервидении». «И мне кажется, мы идем в нужном направлении. Мы не хотим ни под кого подстраиваться. Мы будем продвигать свою культуру, белорусскую», — сказал Иван Эйсмонт.

По результатам голосования профессионального жюри белоруска Анастасия Кравченко заняла шестое место. Председатель Белтелерадиокомпании отметил, что это замечательный результат. «И я уверен, что у нас будут еще и более выдающиеся, лучшие результаты», — сказал он.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» прошел 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице России. На сцену вышли представители 22 государств (23-я — исполнительница из США — не смогла выступить по независящим от организаторов и делегации США причинам). Однако США остались полноправными участниками «Интервидения» и были представлены в составе международного жюри.