Акция приурочена ко Дню матери и Неделе родительской любви.
С 10.00 до 13.00 можно будет получить консультации по вопросам:
  • брачно-семейного законодательства, тел. 8 (0232) 35-71-51;
  • проставления апостиля на документах; осуществления риэлтерской деятельности, тел. 8 (0232) 51-02-75;
  • регистрации (ликвидации) субъектов хозяйствования, тел 8 (0232) 51-02-78;
  • принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов, средств на содержание супруга и др., тел. 8 (0232) 22-43-03; 8 (0232) 51-03-40.

