Акция приурочена ко Дню матери и Неделе родительской любви.

С 10.00 до 13.00 можно будет получить консультации по вопросам:

брачно-семейного законодательства, тел. 8 (0232) 35-71-51;

проставления апостиля на документах; осуществления риэлтерской деятельности, тел. 8 (0232) 51-02-75;

регистрации (ликвидации) субъектов хозяйствования, тел 8 (0232) 51-02-78;

принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов, средств на содержание супруга и др., тел. 8 (0232) 22-43-03; 8 (0232) 51-03-40.

