15 октября в рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» с населением области.

Граждане могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику, с 11.00 до 13.00 по тел. 8 (0232) 23-83-87. Информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.