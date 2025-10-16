16 октября с 9.00 член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Ксения Александровна Пантюхова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Гомель, просп. Ленина, д. 2 (Гомельский областной исполнительный комитет, каб. 102).

Предварительная запись на прием осуществляется 14 октября с 12.00 до 16.00 по телефону: 8 (044) 717-36-06.