

20 октября в 21.20 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре бани в д. Шарибовка Буда-Кошслевского района. В результате пожара уничтожена кровля и имущество в бане. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.





МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа, не перекаливайте печь, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не растапливайте печи горючими жидкостями. Не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. Не применяйте в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»).

Казалось бы, нехитрые процедуры, а жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Помните! Ваша безопасность в ваших руках.

Буда-Кошелевский РОЧС