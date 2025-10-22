22 октября с 11.30 до 12.30 член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Владимирович Кривоносов проведет:

прямую телефонную линию . Звонки будут приниматься по телефону: 8 (2355) 4-30-09;

. Звонки будут приниматься по телефону: 8 (2355) 4-30-09; личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Наровля, ул. Ленина, д. 5 (Наровлянский районный Совет депутатов). Личный прием будет проводиться по предварительной записи с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефонам: 8 (2355) 4-31-55; 4-30-14.