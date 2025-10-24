24 октября заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области Александр Викторович ЧИГИЛЕЙЧИК проведет «прямую линию» с 10.00 до 11.00 по тел. 8 (02336) 7-75-78 и с 11.00 до 12.00 – личный прием граждан и представителей юридических лиц (в здании райисполкома, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7).

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8 (02336) 7-91-31.