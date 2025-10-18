20 октября по тел.: 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 в областном Комитете государственного контроля Гомельской области будет проводиться «горячая линия» с населением. КГК изучает качество и сроки выполнения организациями по землеустройству работ по изготовлению землеустроительных материалов на земельные участки граждан и юридических лиц.

С 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно сообщить о фактах длительного ожидания выполнения работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков при их предоставлении, делении, слиянии, легализации самовольно занятых земель, а также в случаях устранения организациями по землеустройству ошибок технического характера. Информация будет изучена специалистами, при необходимости КГК будут приняты соответствующие меры реагирования.