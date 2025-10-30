30 октября член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, генеральный директор Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмила Анатольевна Сапего проведет:
- с 16.00 до 17.00 — прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься по телефону 8 (0232) 29-32-92;
- с 17.00 до 18.00 — личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Гомель, ул. Мозырская, 16а (Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация»). Телефон для предварительной записи на прием: 8 (0232) 29-20-19.