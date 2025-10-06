Для привлечения внимания детей и молодежи к деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также социальной поддержки нуждающихся граждан с 6 по 17 октября проводится информационно-пропагандистская акция «Молодежь за безопасность».

В рамках акции работники МЧС совместно с юными спасателями организуют марафон «112 добрых дел» и «101 добро». Особое внимание спасатели уделят пожилым гражданам. Вместе с активистами БМООСП окажут помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Ребята помогут навести порядок на приусадебных участках, собрать урожай, заготовить дрова, установить автономные пожарные извещатели.

Затем акцент будет сделан на учреждения образования, где используя разнообразные формы работники МЧС расскажут о деятельности молодежной организации спасателей-пожарных. Ключевой задачей акции станет привлечение молодых людей в ряды юных спасателей. Работники МЧС убеждены, что знакомство с движением поможет подросткам не только получить ценные знания о безопасности, но и воспитать в себе такие качества, как ответственность, самоотверженность и готовность помочь ближнему. Объединит всех «Осенний бал юных спасателей», где будет не только вручение первых членских билетов, но и награждение лучших активистов молодежной организации. В рамках акции пройдет еще множество интересных, интерактивных и полезных мероприятий с активистами БМООСП.

Работники МЧС сделают все возможное, чтобы ребята, посетившие мероприятия акции, для себя решили, что Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных – это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее дело.

Если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны, а, значит, организация пополнится новыми активистами.

Присоединяйтесь к акции и держите руку на пульсе безопасности!

Буда-Кошелевский РОЧС