8 октября с 16.00 до 18.00 члены Совета Республики проведут «прямые линии» по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

☑️председатель ПК по законодательству и государственному строительству Михаил Иванович Русый — 8-017-323-93-16;

☑️член ПК по региональной политике и местному самоуправлению Юрий Владимирович Васильцов — 8-0233-97-87-77;

☑️член ПК по региональной политике и местному самоуправлению Екатерина Анатольевна Зенкевич — 8-0232-33-12-37;

☑️член ПК по международным делам и национальной безопасности Андрей Владимирович Кривоносов — 8-0232-53-26-94;

☑️член ПК по экономике, бюджету и финансам Александр Александрович Новиков — 8-0232-51-19-84;

☑️член ПК по законодательству и государственному строительству Ксения Александровна Пантюхова — 8-0232-33-12-32;

☑️член ПК по законодательству и государственному строительству Людмила Анатольевна Сапего — 8-0232-29-32-92.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь