После несчастного случая в 2010 году команда минских нейрохирургов провела экстренную операцию. Был поставлен диагноз «травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия». Несмотря на все усилия врачей, Александр не смог подняться на ноги. Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ, в результате чего началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава. Состояние ноги ухудшалось, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти правую ногу, в 2015 году ее ампутировали. Но беда не заставила себя долго ждать. Летом 2018 года врачи провели третью операцию – из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.

– Очень надеюсь на добрых людей, которые смогут отозваться на мою боль, помогут собрать нужные средства на реабилитацию, лечение и приобретение электроколяски. Я, инвалид первой группы, живу на небольшое пособие, – рассказал Александр Казаченко.

Благотворительный счет открыт в филиале 317 центра банковских услуг № 313 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Калинковичи, ул. Советская, 102, УНП 100325912, БИК AKBBBY2X.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Казаченко Тамары Васильевны на лечение сына Казаченко Александра Владимировича. Место проживания. Гомельская область, г. Калинковичи ул. Янки Купалы, д.29.

Карта Белорусбанка: 9112 3801 2553 5411. Срок действия: 07/30.

Пополнить баланс МТС: +375-29-711-81-95.

Транзитный счет: ВУ12АКВВ38193821000310000000.

Белорусские рубли: ВУ24АКВВ31340000101093320313.