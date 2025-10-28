Статья 32 Конституции Беларуси обязывает детей заботиться о своих родителях вплоть до выплаты им алиментов. Какая ответственность грозит за отказ детей помогать маме и папе? Разбираемся с экспертом – членом Совета молодых адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Ксенией Жвирбля.

Точку в семейном конфликте поставит суд

В данном случае речь идет не только о биологических родителях, но и лицах, которые их замещали и выполняли родительскую функцию, обратила внимание юрист. Ксения Жвирбля добавила, что, как правило, сыновья и дочери оказывают помощь родителям добровольно. Но если дети не выполняют свои обязанности, то решить семейный конфликт можно в судебном порядке.

– Мама и папа вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание. При этом необходимо соблюдение двух условий. Первое – нетрудоспособность родителей. К этой категории относятся лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды 1-й и 2-й группы. Второе условие – нуждаемость в помощи. Факт наличия или отсутствия нуждаемости устанавливается судом в каждом конкретном случае отдельно, пояснила адвокат.

Кто не должен платить алименты родителям

Ксения Жвирбля обратила внимание, что алименты могут быть взысканы только с совершеннолетних трудоспособных детей. Эксперт также отметила, что у детей не возникает обязанность по уплате алиментов на родителей, если мама и папа уклонялись от выполнения родительских обязанностей или были лишены родительских прав.

Сколько денег взыщут на содержание родителей

По словам адвоката, алименты на содержание родителей определяются судом в твердой денежной сумме или сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин. При этом учитывается материальное и семейное положения родителей и детей.

– Отчисления дети обязаны производить ежемесячно. Размер выплат определяется судом с учетом всех совершеннолетних детей данного родителя. В дальнейшем при изменении семейного или материального положения родителей или детей размер алиментов может быть изменен судом по иску заинтересованного лица, – подчеркнула Ксения Жвирбля.

Ответственность за неуплату алиментов

Необходимо помнить, что за уклонение детей от исполнения своих обязанностей перед родителями по решению суда в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 175 Уголовного кодекса за уклонение совершеннолетних трудоспособных детей более трех месяцев в течение года от уплаты средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей в зависимости от обстоятельств могут наказать общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Если же дети, которые ранее привлекались к ответу за уклонение от содержания родителей, повторно будут замечены в таком нарушении закона, им грозит ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

