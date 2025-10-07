Беларусь и Оман намерены взаимно открыть посольства в Маскате и Минске. Об этом было заявлено в ходе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вчера, господин Президент, вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это», — сказал Султан Омана.

Александр Лукашенко по этому поводу сказал: «Мы приняли решение. И мы обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично. Не потому что мы с вами старые друзья. А потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество. И послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества».