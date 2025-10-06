Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз заключено между Беларусью и Оманом. Оно входит в пакет документов, текстами которых обменялись обе стороны в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида по итогам переговоров во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписан министрами иностранных дел Беларуси и Омана Максимом Рыженковым и Бадр бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран — владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, — будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года — 90 дней.

Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.

К слову, обе стороны планомерно работают над созданием максимально комфортных условий для поездок граждан. Одной из таких мер стало открытие прямого авиарейса между двумя странами. А договоренность о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов обсуждалась во время визита главы белорусского государства в Оман в декабре 2024 года.