- Лукашенко: мы преисполнены желания сделать все, чтобы с Оманом сложились наилучшие отношения
- Лукашенко: в Беларуси рассчитывают на встречный поток гостей из Омана
- Как идет создание белорусского хаба в Омане? Лукашенко рассказал о совместных проектах
Документ подписан министрами иностранных дел Беларуси и Омана Максимом Рыженковым и Бадр бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран — владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, — будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года — 90 дней.
Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.
К слову, обе стороны планомерно работают над созданием максимально комфортных условий для поездок граждан. Одной из таких мер стало открытие прямого авиарейса между двумя странами. А договоренность о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов обсуждалась во время визита главы белорусского государства в Оман в декабре 2024 года.