Беларусь и Россия определились с условиями функционирования отрасли нефтепереработки на среднесрочную перспективу. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Турчина, один из главных вопросов, который обсуждался с главой государства, касался нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси. «Буквально сегодня мы завершили, скажем так, полугодовую непростую работу с нашими российскими партнерами по условиям функционирования этой отрасли на среднесрочную перспективу. На взаимовыгодных условиях. Которые позволяют нашим нефтеперерабатывающим заводам эффективно работать», — проинформировал он.

Премьер-министр обратил внимание, что принятые правительством меры в этом периоде уже дали значительный экономический эффект для отечественных предприятий и он «исчисляется не одной сотней миллионов долларов».

Александр Турчин отметил, что вопрос работы отрасли рассматривался также в контексте ситуации на рынке нефтепродуктов в соседних странах. «Я доложил Президенту, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами у нас стабильная и никаких потрясений просто не может быть», — сказал он.