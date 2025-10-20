Банк объясняет нововведения борьбой с мошенничеством и усилением защиты клиентов.

С 24 ноября «Беларусбанк» вводит ограничения на снятие наличных бесконтактным способом: не более 600 рублей в сутки для карт «Бархат» и до 1000 рублей – для остальных. Нововведения затрагивают операции с использованием цифровых реквизитов (токенов) в мобильных платежных сервисах и распространяются на банкоматы по всей Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба «Беларусбанк».

За пределами Беларуси снятие наличных бесконтактным способом будет запрещено. При этом отменить установленные лимиты по картам Клуба «Бархат» можно исключительно в отделениях «Беларусбанка» – по письменному заявлению держателя карты или его представителя при наличии доверенности. Для остальных карт банка лимиты могут быть сняты как в отделениях, так и дистанционно – по звонку в Контакт-центр по номеру 147.

Прежде мы писали, что в Гонконге разбился самолет, есть жертвы.

ont.by