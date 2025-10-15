«БЕЛДЖИ» в Минске презентовал новую модель электромобиля GEELY EX2, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, электромобиль уже представлен в дилерских центрах для тест-драйва. Новая модель — бюджетный вариант электрокара. GEELY EX2 может служить как для городского применения юрлицами, так и использоваться как второй автомобиль для личного пользования. Открыт сбор заявок, а продажи, как ожидается, начнутся с ноября.
Геннадий Свидерский отметил, что в 2025 году на предприятии дали старт производству электромобилей. Несколько моделей «электричек» уже сошли с конвейера завода, их можно увидеть на улицах городов.
«Мы в августе вывели на рынок новую модель X5, в сентябре — гибрид X80, экономичную, электро-бензиновую модель. Сегодня представляем бюджетную модель электромобиля, на которую делаем большую ставку. Надеюсь, она займет свое достойное место на рынке Республики Беларусь», — сказал Геннадий Свидерский.
Он добавил, что для «БЕЛДЖИ» это новое направление, но, по оценкам специалистов, перспективное. «В стране достаточно электрической мощности, довольно хорошие дороги и сравнительно короткие расстояния. Поэтому будем развивать их на белорусском рынке. Для экспорта наша стратегия — поставки под собственным брендом BELGEE», — отметил Геннадий Свидерский.
Новинка стала одной из ожидаемых премьер осени. Озвучена цена — от Br44,9 тыс.