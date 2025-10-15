«БЕЛДЖИ» в Минске презентовал новую модель электромобиля GEELY EX2, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, электромобиль уже представлен в дилерских центрах для тест-драйва. Новая модель — бюджетный вариант электрокара. GEELY EX2 может служить как для городского применения юрлицами, так и использоваться как второй автомобиль для личного пользования. Открыт сбор заявок, а продажи, как ожидается, начнутся с ноября.

Геннадий Свидерский отметил, что в 2025 году на предприятии дали старт производству электромобилей. Несколько моделей «электричек» уже сошли с конвейера завода, их можно увидеть на улицах городов.

«Мы в августе вывели на рынок новую модель X5, в сентябре — гибрид X80, экономичную, электро-бензиновую модель. Сегодня представляем бюджетную модель электромобиля, на которую делаем большую ставку. Надеюсь, она займет свое достойное место на рынке Республики Беларусь», — сказал Геннадий Свидерский.

Он добавил, что для «БЕЛДЖИ» это новое направление, но, по оценкам специалистов, перспективное. «В стране достаточно электрической мощности, довольно хорошие дороги и сравнительно короткие расстояния. Поэтому будем развивать их на белорусском рынке. Для экспорта наша стратегия — поставки под собственным брендом BELGEE», — отметил Геннадий Свидерский.



На заводе организована крупноузловая сборка GEELY EX2. «По всем моделям проверяем рынок для того, чтобы потом соизмерить объемы продаж с объемами инвестиций, которые нужно сделать в локализацию и постановку на сборочный конвейер. Уже выведенные на рынок и электромобили, и гибриды пользуются повышенным спросом. По тем данным, которые есть у меня, практически в каждом дилерском центре есть листы ожидания. Это говорит о том, что модели нравятся. Одна из причин вывода на рынок GEELY EX2: увидели, что, поскольку электромобиль — новое изделие для покупателя, то водители хотят попробовать, получить собственный опыт эксплуатации. Поэтому смотрят на цену», — рассказал Геннадий Свидерский. На заводе организована крупноузловая сборка GEELY EX2. «По всем моделям проверяем рынок для того, чтобы потом соизмерить объемы продаж с объемами инвестиций, которые нужно сделать в локализацию и постановку на сборочный конвейер. Уже выведенные на рынок и электромобили, и гибриды пользуются повышенным спросом. По тем данным, которые есть у меня, практически в каждом дилерском центре есть листы ожидания. Это говорит о том, что модели нравятся. Одна из причин вывода на рынок GEELY EX2: увидели, что, поскольку электромобиль — новое изделие для покупателя, то водители хотят попробовать, получить собственный опыт эксплуатации. Поэтому смотрят на цену», — рассказал Геннадий Свидерский.

Новинка стала одной из ожидаемых премьер осени. Озвучена цена — от Br44,9 тыс.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 116 лошадиных сил, что обеспечивает ускорение и динамику при городской езде. Geely EX2 будет доступен в двух комплектациях. Каждая предусматривает современное оборудование: интеллектуальные ассистенты водителя, мультимедийную систему с поддержкой беспроводных сервисов, климат-контроль и комфортные сиденья с обогревом. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 116 лошадиных сил, что обеспечивает ускорение и динамику при городской езде. Geely EX2 будет доступен в двух комплектациях. Каждая предусматривает современное оборудование: интеллектуальные ассистенты водителя, мультимедийную систему с поддержкой беспроводных сервисов, климат-контроль и комфортные сиденья с обогревом.

Авто оборудовано литийжелезофосфатной батареей емкостью 39,4 кВт.ч. Максимальная скорость — 130 км/ч.