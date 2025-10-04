Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали в первый день соревнований по дзюдо на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала в категории до 57 килограммов поднялась София Минько. В первом круге белоруска победила представительницу Таджикистана, а в полуфинале и финале нанесла поражения хозяйкам соревнований. Также медаль высшей пробы в весе до 70 кг завоевала наша Софья Ярмонтович, которая в круговом турнире была сильнее соперниц из Азербайджана, России и Узбекистана.

Всего 4 октября в Гейгеле наши дзюдоисты добыли семь наград — две золотые, две серебряные и три бронзовые. Вторые места в своих категориях заняли Софья Лисовская (до 63 кг) и Александр Алейников (до 73 кг), на третью ступень пьедестала поднялись Александра Князева (до 40 кг), Феликс Савченко (до 81 кг) и Максим Строкун (до 90 кг).

Поражения в схватках за бронзу потерпели Николай Мачульский (до 50 кг), Никита Лавренов (до 55 кг), Валерия Кривонос (до 44 кг), Роман Кузнецов (до 66 кг), Глеб Кондратович (до 60 кг), Алисия Жарская (до 52 кг) и Даниил Лукашевич (свыше 90 кг). Соревнования по дзюдо на III Играх стран СНГ завершит смешанный командный турнир 5 октября.