Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в сентябре 2025 года составила Br2746,4. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске — Br3620. В Минской области она составила Br2800,5, Гродненской — Br2446,5, Брестской — Br2435,1, Гомельской — Br2462,6, Могилевской — Br2308,5 и Витебской — Br2299.

Самые высокие заработки у работников сферы информации и связи — Br5897,2, финансовой и страховой деятельности — Br3803,5, строительства — Br3639,4, профессиональной, научной и технической деятельности — Br3389,1, промышленности — Br2908,1, транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности — Br2646,3.