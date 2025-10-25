Более 6,5 тыс. жителей района принимают участие в работах по наведению порядка в городской и сельской местности. Планируется перечислить в фонд субботника около 75 тыс. рублей.

Руководство района, трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, депутатский корпус, общественность, молодежь и неравнодушные граждане работают на подведомственных и закрепленных территориях, озеленении, благоустройстве и приведении в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, знаковых объектов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Поступившие от проведения республиканского субботника денежные средства будут перечислены на отдельный текущий счет райисполкома BY48 AKBB 3641 4120 0004 5000 0000, открытый в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, д. 6а, БИК AKBBBY2Х, УНН 400041635. 50% денежных средств пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50% останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома с возможностью их направления на конкретные объекты.