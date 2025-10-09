Белорусская железная дорога назначила 37 дополнительных поездов для перевозки пассажиров в период школьных каникул и ноябрьских праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Они будут курсировать с 1 по 11 ноября в международном и межрегиональном сообщениях. В международном сообщении на период ноябрьских праздников во взаимодействии с РЖД назначено 12 дополнительных поездов Брест-Москва, Минск-Москва и Минск-Санкт-Петербург, в межрегиональном — 25 по наиболее востребованным маршрутам Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Могилев, Гомель-Витебск.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 6 и 9 ноября. «В зависимости от спроса на перевозки будет продолжена работа по увеличению количества мест в регулярных поездах, а также по назначению дополнительных поездов», — добавили в пресс-центре.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительно назначенных поездов можно получить на официальном интернет-сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД, с помощью мобильного приложения «БЧ.Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.