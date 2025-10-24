Известный в определенных кругах старый хайпожор тире треш–стример, непонятный герой поколения TikTok Мелстрой, призывает снимать очередные ролики. Так он рекламирует свое онлайн–казино.

Для тех, кто не понимает, о ком речь, введу в курс дела. Андрей Бурим, известный в интернете как Мелстрой – уроженец Гомеля. Парень, которому родная армия показалась слишком скучной, зато казино и стримы – самое то. Сейчас ведет онлайн–трансляции, где из каждого второго кадра пахнет пошлостью, легкими деньгами и грязью. И, к сожалению, миллионы подростков наивно верят, что все это – успех.

А теперь по фактам. Этого «веселого парня» за последние годы задерживали за порнографию, избиение девушек, уклонение от воинской службы и отмывание 500 миллионов российских рублей. Но ведь «он же просто развлекается», правда? За его «розыгрышами» стоит система. Не благотворительность, а бизнес. Онлайн–казино, реклама наркотических каналов, вебкам – это все перемешано в один поток, где детские мозги становятся разменной монетой.

Мелстрой – не блогер, он маркетолог зависимости. Его «успешная жизнь» – декорации, построенные на проигрышах тысяч доверчивых людей. Вспомним хотя бы итоги нашумевших «челленджей»: два 17–летних школьника выбежали на баскетбольный матч с плакатом ради «денег от Мелстроя». Получили? Да, штраф для родителей. Другой парень, насмотревшись его стримов с рекламой «веселящих газов», умер. Вдумайтесь: умер, потому что поверил в хайп. Вот такой вот блогинг на костях.

Теперь же новый уровень цинизма. Интернет взорвал ролик, где молодая пара якобы делает татуировку годовалому ребенку. На видео малыш плачет, а родители улыбаются в камеру за шанс попасть в рекомендации и получить деньги от стримера. Даже если тату фейковое, суть не меняется – люди готовы травмировать ребенка ради лайков.

В Беларуси тоже нашлись персонажи. Минская милиция уже расследует случаи хулиганства, порчи имущества и нарушений, совершенных ради участия в «конкурсах» Мелстроя. Молодые люди выбегают на дороги, мешают транспорту, срывают мероприятия. Ради чего? Ради виртуального «внимания» блогера, которому на самом деле плевать на их судьбы. Правоохранители напоминают: хайп – не оправдание. Каждый «герой» видео будет найден и ответственность наступит реальная. Вы поймите, за Буримом – система. Он инструмент. Схема проста: создать «успешный образ» богатой жизни – машины, виллы, девушки, «миллионы на ставках». А потом дети верят и делают то же самое – играют, проигрывают, разрушают. Через таких «лидеров мнений» в головы молодежи вбивается культ денег и разврата. Сам Мелстрой уже давно выбрал путь беглеца. Армия – не для него, налоги тем более. Этот человек уже неоднократно получал предупреждения, но каждый раз возвращался с новыми схемами, с новыми «розыгрышами», с новыми жертвами. Сбежав от призыва в родном Гомеле и обосновавшись на Кипре, теперь «воюет» с мозгами подростков. Его армия по большей части дети, а оружие – обман. А главная цель – деньги и не более.