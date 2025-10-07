Чем будет наполнен месяц образовательного туризма в Беларуси, журналистам рассказала консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Дарья Шибеко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дарья Шибеко напомнила, что в этом году месяцем образовательного туризма назван октябрь. План его проведения утвержден Министерством образования и Министерством спорта и туризма и размещен на сайте Национального агентства по туризму. «Основные мероприятия — организация различных, в том числе профориентационных, экскурсий для учащихся, посещение музеев, республиканские акции, фестивали и семинары. Целый месяц мы будем активно продвигать и следить за событиями, связанными с образовательным туризмом», — отметила она.

Консультант добавила, что сегодня образовательный туризм — понятие более широкое. «Туристическая деятельность глубоко интегрирована в образовательный процесс. Помимо прочего, образовательный туризм хорошо и плотно взаимосвязан с другими видами туризма, такими как историко-культурный, религиозный, а также промышленный и активный туризм», — отметила Дарья Шибеко.

По ее словам, под образовательным туризмом можно понимать и деятельность по привлечению иностранных граждан для получения образования в Республике Беларусь. «Наша страна действительно обладает развитой системой образования, богатейшим историко-культурным наследием и природными богатствами, которые являются плодотворной почвой для развития и продвижения нашего образовательного туризма», — подчеркнула консультант.

Дарья Шибеко также рассказала, что в прошлом году образовательному туризму посвятили январь. «Есть у нас небольшая статистика: за месяц прошло около 380 мероприятий с общим числом участников более 56 тыс. человек», — отметила она.