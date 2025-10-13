13 октября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором обсуждались актуальные вопросы жизнедеятельности в регионе.

«На контроле руководства Гомельской области находятся практически все вопросы, влияющие на качество жизнедеятельности в регионе. Сегодня были рассмотрены вопросы благоустройства Наровлянского района, а также пути решения отдельных вопросов в Мозырском. Учитывая сезон заготовки, рассмотрен ход работ по обеспечению учреждений социальной сферы плодоовощной продукцией. Наши люди получат качественную продукцию в необходимых объемах. Важно дополнить, что местные овощи полезнее и вкуснее, так как не требуют долгой транспортировки и обработки для хранения, что позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ, и они лучше усваиваются организмом.

Кроме того, в ходе совещания были подробно изучены нормы Указа Президента Республики Беларусь №344 «О выбытии имущества», которые распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2025 года, при условии внесения дополнений в учетную политику юридических лиц», – отметила сенатор.