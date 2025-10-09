За помощью к сенатору обратился гомельчанин Николай Владимирович.

Его интересует будущее пустующих домов в деревне Маковье Гомельского района, которые находятся на балансе местного райжилкомхоза. По словам мужчины, строения уже несколько лет никто не приобретает. Поинтересовался их остаточной стоимостью, а также предложил бесплатно передавать подобную недвижимость молодым семьям. Добавил, что и сам с удовольствием принял бы такой дом в подарок на безвозмездной основе, в довесок к уже имеющемуся собственному.

Екатерина Зенкевич обозначила, что в нашей стране вопросы обеспечения жильем решаются согласно действующему законодательству. Николаю Владимировичу будет предоставлена информация о стоимости интересующей его недвижимости. Если сумма не устроит, в Гомельском районе есть много других пустующих домов, которые продаются всего за одну базовую величину.

