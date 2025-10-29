Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич о важности III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Значение и своевременность международных встреч такого уровня способствует росту политического влияния Республики Беларусь, а также выработке путей решения многих проблем. Об этом свидетельствует и увеличение количества стран, которые направили своих представителей на это мероприятие.

Как неоднократно подчеркивал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, необходимо решать вопросы мирным путем, путем переговоров. Как говорит наш белорусский народ: худой мир лучше доброй ссоры», – отметила сенатор.