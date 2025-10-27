25 октября 2025 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в республиканском субботнике.

«Субботник – традиционное белорусское мероприятие, корни которого уходят в нашу историю. Республиканский субботник объединил всю страну, людей всех возрастов и профессий для наведения порядка, посадки деревьев, уборки мусора и приведения в порядок объектов культурного, исторического и природного значения. Денежные средства, перечисленные депутатским корпусом Гомельщины, пойдут в общую копилку на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе», – отметила сенатор.