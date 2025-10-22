Региональное развитие страны во многом зависит от эффективной работы кадров на местах. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, о которых председатель Совета Республики доложила Президенту, касался кадров. В этой связи журналисты спросили Наталью Кочанову, какие задачи в общей кадровой политике глава государства ставит перед Советом Республики.

По словам Натальи Кочановой, она подробно доложила Президенту о том, как складывается ситуация с кадрами по разным направлениям: «Как осуществляется подбор кадров, как закрепляются молодые специалисты, которые приезжают работать в регионы, как работают руководители, которые занимают ответственные должности — такие как председатель горисполкома, районного исполкома, наши коллеги-депутаты», — подчеркнула председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова отметила, что от работы кадров на местах во многом зависит региональное развитие, которому Президент уделяет большое внимание. «Законы одинаковые и экономические условия одинаковые, ситуация складывается по-разному. Президент подробно расспросил, как работают кадры на местах, какие вопросы в кадровой политике видят члены Совета Республики, насколько эффективно решаются обращения, которые поступают к нам. Это характеризует эффективную работу кадров на местах», — считает председатель Совета Республики.

Говоря про региональное развитие, Наталья Кочанова отметила: от того, как люди живут в отдельном населенном пункте, зависит дальнейшее благополучие и развитие всей страны. «Александр Григорьевич всегда очень трепетно относится к вопросам регионального развития нашей страны. Эта задача была поставлена и сформулирована Всебелорусским народным собранием, и сейчас, когда мы работаем над программой-2026-2030, мы четко понимаем, что равномерное развитие регионов, региональная политика — это прежде всего», — сказала председатель Совета Республики.