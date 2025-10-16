Министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко по итогам совещания у Президента рассказал журналистам, какие изменения с нового года произойдут в налоговом законодательстве. Сразу надо отметить, что изменения точечные и речь о каких-то масштабных новациях не идет, передает корреспондент БЕЛТА.

«Налоговое законодательство у нас уже состоялось. Мы просто каждый год вместе с бюджетным пакетом (принимаем изменения в налоговое законодательство. — Прим. БЕЛТА). По сути его актуализируем. Сейчас речь идет уже о каких-то целевых направлениях. Системно и структурно ничего не меняется. Есть несколько традиционных блоков, которые реализуются ежегодно», — сказал министр.

/Будет дополнено/.