Что способствует вовлечению детей в противоправную деятельность и совершению в отношении них различных преступлений, в пресс-центре БЕЛТА рассказал старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко.

Информационное пространство является значительным фактором внешнего окружения, воздействующим на детей и молодежь, отметил Роман Сидоренко. «Оно фактически является основным источником социализации подростков, формируя их устойчивые поведенческие стереотипы и ценностные установки, которые затем переносятся в реальную жизнь. В детской психике механизмы противостояния информации еще не устоялись. Поэтому защита детей и молодежи от информации, способной причинить вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, а также побуждающей к совершению противоправных действий, является одной из приоритетных задач как государства, так и родителей», — сказал он.

В связи с этим большое значение играют вопросы правового обеспечения безопасности, физического, психологического и нравственного развития подрастающего поколения при использовании информации, которая размещается в сети Интернет.

Старший прокурор напомнил, что ответственность за надлежащее воспитание и содержание детей в соответствии со ст.67 Кодекса о браке и семье возложена на родителей, опекунов и попечителей. «Отсутствие контроля со стороны родителей за пребыванием детей в интернете зачастую способствует вовлечению их в противоправную деятельность и совершению преступлений в отношении них. Злоумышленники, манипулируя детской психикой и неокрепшим сознанием, вовлекают детей в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с экстремизмом», — подчеркнул Роман Сидоренко.

Он уверен, что такое положение дел недопустимо. По инициативе Генеральной прокуратуры законом Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей», который вступит в силу с 17 января 2026 года, внесены изменения в Закон о правах ребенка. «Эти изменения должны минимизировать деструктивное влияние сети Интернет на несовершеннолетних и использовать его возможности для защиты подростков от противоправной деятельности. В частности, на родителей возлагаются обязанности по обеспечению защиты детей от опасной информации, включая разъяснение вреда такой информации, контроль за использованием интернет-ресурсов и применение организационных и программных средств. Государственные органы и организации также обязаны оказывать информационно-консультативную помощь законным представителям в реализации мер по защите детей», — подчеркнул старший прокурор.

Роман Сидоренко также отметил важность полезной занятости подростков в свободное от учебы время как одной из эффективных форм профилактики правонарушений. «Задача взрослых — правильно сориентировать ребенка и помочь ему выбрать форму занятости и профессию. Важно продолжать информационную работу с несовершеннолетними и их родителями об изменениях законодательства и возможностях трудоустройства несовершеннолетних, а также создавать рабочие места для них», — добавил он.

«Максимально защитить детей от беды можно только при условии, что родители в первую очередь выполняют свои обязанности по воспитанию, а также обеспечивается эффективное межведомственное взаимодействие и выполнение всеми заинтересованными государственными органами своих задач и функций», — подытожил старший прокурор.