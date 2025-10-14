Аграрии Будакошелевщины продолжают уборку кукурузы на зерно. Проводится она и в СУП «Андреевка».

Если эту работу не выполнить в агрономические сроки, то можно потерять урожайность из-за осыпания початков и снижения качества зерна. Поэтому она доверена опытным аграриям. Один из них – механизатор Владимир Балобан. Уроженец Брагинского района более 35-ти лет трудится в сельскохозяйственной отрасли, ответственно подходит к любому делу. Поэтому именно ему в 2020 году вручили ключи от зерноуборочного комбайна на газомоторном топливе. На этой технике аграрий почти каждую уборочную кампанию намолачивает более 1000 тонн зерна.

– Технику надо любить: внимательно осматривать ее после рабочего дня, оперативно устранять недочеты, своевременно ставить на зимнее хранение. Тогда она ответит взаимностью, – говорит Владимир Иванович.

Он не только отличный труженик, но и хороший семьянин. Вместе с супругой воспитали двух дочерей, подаривших им пятерых внуков.

Преуспел в семейном деле и водитель на отвозке зерна Виктор Гаев. У него двое детей и четверо внуков. Все хорошо у опытного механизатора и на работе. Находясь на пенсии, он продолжает трудиться и является примером для молодого поколения. Виктор Михайлович часто становится одним из лучших на уборке зерновых и зернобобовых культур. В 2023 году за добросовестный труд на областных «Дожинках» он был отмечен благодарностью Управления делами Президента Республики Беларусь, а в 2025-м – благодарностью комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

– Трудолюбие мне с детства привили родители. Так что все награды – это не только моя заслуга и нашего коллектива, но и их. Сам я из Залуневья. Учился в средней школе №2 г. Буда-Кошелево, куда зачастую ходил пешком по 10 километров в день. Успевал и уроки сделать, и родителям по хозяйству помочь. А оно было немаленькое: огород в 50 соток, корова, свиньи, птица. Работы всегда хватало, и делать ее надо было на совесть. Привычка трудиться так, чтобы потом не было стыдно, осталась на всю жизнь. Поэтому и сейчас любое задание стараюсь выполнять на 100 процентов, – отметил Виктор Гаев.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора