Отопительный сезон начинается и цены на топливо в Польше снова стремительно растут, в том числе на уголь, который остается основным источником тепла в миллионах польских домов. Об этом пишет польский портал InteriaBiznes.

Согласно данным портала, в октябре 2025 года цены на уголь на топливных складах колеблются от 1150 до 1700 (от $315 до $466) злотых за тонну. При этом уголь в мешках стоит дороже всего, а уголь насыпью более низкого качества — дешевле всего. Транспортные расходы также играют свою роль.

По оценкам экспертов, около 3,5 млн домов в Польше по-прежнему отапливаются углем. InteriaBiznes обращает внимание, что среднестатистической семье в Польше требуется около 4 т угля за отопительный сезон. При цене 1500 злотых за тонну отопление дома обойдется почти в 6000 злотых (около $1650). Как отмечают авторы публикации, для многих семей это серьезное бремя для бюджета. При этом цены на уголь в Польше вряд ли упадут до зимы.

Рост мировых цен на энергоносители обычно отражается на внутренних ценах на уголь в Польше, пишет портал. Климатическая политика Европейского союза, включая сборы за выбросы CO2, также влияет на цены, что приводит к увеличению затрат на производство энергии из угля.

