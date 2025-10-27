Члены Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» приняли участие в посадке леса.

Представители районных первичных организаций областного центра, студенты университета имени Ф. Скорины, политехнического университета имени П.О. Сухого и БелГУТа сегодня высаживали сосну на территории Дуравичского лесничества.

– Подобные мероприятия очень важны, – подчеркнула заместитель председателя районной организации РОО «Белая Русь» Советского района г. Гомеля Лариса Елисеева. – Лес – это легкие нашей планеты. Восстанавливая его, мы заботимся о здоровье наших детей и внуков. По статистике, в Беларуси на одного человека приходится в среднем около одного гектара лесных угодий, тогда как в мире – полгектара. И мы должны сохранить наше национальное богатство.

К слову, акция продлится до 31 октября. Все желающие еще могут внести свой вклад в благое дело по восстановлению лесов.

Евгений Коновалов

Фото автора