Как известно, данная акция направлена на защиту и восстановление лесных массивов после разгула прошлогодней июльской стихии. Символично, что она проводится под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На посадку леса вышло руководство района, представители трудовых коллективов организаций и предприятий, общественных объединений и политических партий, депутатский корпус, силовые структуры и молодежь. Как отметил председатель райисполкома Валентин Ундруль, лес – наше достояние и богатство. И мы не просто его должны сохранить, но относиться к нему как рачительные хозяева. Подобные инициативы способствуют укреплению общественного сознания о необходимости заботы о природе, чтобы она продолжала радовать нас своей красотой. Будакошелевцы никогда не остаются в стороне, когда их малой родине, стране нужна помощь. Вот и теперь они активно включились в посадку леса, понимая важность данного мероприятия.

К слову, акция продлится до 31 октября, поэтому каждый желающий может внести свой вклад в благородное дело восстановления зеленого богатства родного края и поработать на благо своей страны.

Татьяна Титоренко

Фото автора