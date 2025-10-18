В Год благоустройства по доброй традиции инициативу по всей Гомельщине активно поддерживают правоохранители, внося свой вклад в озеленение и преображение родного края.

Сегодня к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» на Будакошелевщине присоединились сотрудники и ветераны УВД Гомельского облисполкома, районного отдела внутренних дел во главе с начальником областного ведомства Александром Шастайло. Мероприятие прошло при участии председателя райисполкома Валентина Ундруля, генерального директора Гомельского ГПЛХО Юрия Дегтярика.

К милиционерам присоединились члены их семей и воспитанники военно-патриотического клуба Коммунаровской школы. Ребята с удовольствием перенимали опыт у старших товарищей.

Открывая мероприятие, Александр Шастайло отметил, что в результате июльской стихии на территории Гомельской области, больше чем во всей Республике Беларусь, пострадало лесных насаждений. Дважды в составе делегаций с Министром внутренних дел на территорию области прибывали сотрудники из других регионов и оказывали помощь районам, которые пострадали. Представители силовых структур трудились в Жлобинском и Светлогорском районах. В этом году было принято решение оказать помощь лесному хозяйству Буда-Кошелевского района. «Радует, что наравне с молодым поколением правоохранителей, а также воспитанниками наших военно-патриотических клубов, принимают участие в таких акциях и старшее поколение милиционеров в лице ветеранов органов внутренних дел. Уверен, мы сегодня не только эффективно и с пользой проведем день, но и ударно поработаем, как это делают милиционеры, и внесем свой вклад в будущее нашей страны и наших лесов, – ­ подчеркнул начальник областного ведомства. ­­– Благодарю коллег из Гомельского лесохозяйственного объединения, руководство Буда-Кошелевского райисполкома и районного опытного лесхоза за возможность принять участие в этой акции. Мы регулярно откликаемся на такие инициативы, и я с гордостью хочу сказать, что сотрудниками областной милиции высажен уже не один гектар леса».

Юрий Дегтярик в свою очередь поблагодарил многочисленную милицейскую команду за активное участите в акции и качественную работу.

О том, что участники акции работали с отличным настроением и большим энтузиазмом, говорят результаты их труда. Вблизи деревни Ховхло теперь будут расти 38400 саженцев сосны и 9600 березы. А это порядка 8 гектаров нового леса.