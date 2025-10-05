Буда-Кошелевский опытный лесхоз приглашает ведомства и организации, всех неравнодушных жителей района, принять участие в акции и посадить дерево, тем самым оставив свой след на родной земле!

Для участия в акции достаточно обратиться в лесхоз или любое лесничество, где вам покажут участок для посадки лесных культур, обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем.

Кампания, направленная на восстановление лесов, в том числе пострадавших в результате разгула стихии в июле 2024 года, состоится уже в третий раз.

Напомним, осенью 2024 года старт акции Минлесхоза дал лично Президент Александр Григорьевич Лукашенко, после чего инициативу подхватила вся страна.

ДАДИМ ЛЕСУ НОВУЮ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!

Буда-Кошелёвский опытный лесхоз