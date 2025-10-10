«В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию», — уверен Александр Лукашенко.

«Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без всяких закрытых тем», — призвал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что, несмотря на «бешеное санкционное давление Запада», попытки вбить клин между странами СНГ посулами и угрозами вторичных санкций, в Содружестве в нынешнем году сохраняются положительные темпы экономического роста — 2,2% за январь — июль.

Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, нужно наращивать запас прочности экономик. Он напомнил свой тезис о том, что главное — это экономика. «Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего. — Прим. БЕЛТА) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?» — предложил он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ. «Но это надо начинать делать сейчас», — заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ. «Но это надо начинать делать сейчас», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, Президент приветствовал принятие на заседании декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Он также напомнил, что 29 сентября в Минске утвержден план мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.