«В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. Чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию», — уверен Александр Лукашенко.
- Лукашенко на саммите СНГ назвал компоненты нацбезопасности каждого государства Содружества
- Лукашенко: активизация интеграционного взаимодействия стран Евразии становится устойчивой тенденцией
- Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для всего человечества авантюры
- Лукашенко на саммите СНГ обозначил стратегические направления в деятельности Содружества
Тем не менее, подчеркнул Александр Лукашенко, нужно наращивать запас прочности экономик. Он напомнил свой тезис о том, что главное — это экономика. «Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего. — Прим. БЕЛТА) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?» — предложил он.
Кроме того, Президент приветствовал принятие на заседании декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Он также напомнил, что 29 сентября в Минске утвержден план мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.